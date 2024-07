Google déclare que l’IA a fait exploser ses émissions de gaz à effet de serre (+48% sur 5 ans !)

Google vient de publier son rapport environnemental annuel, et il y a une bien mauvaise nouvelle à la clef : les émissions de gaz à effet de serre du géant américain ont bondit de 48% sur 5 ans, principalement à cause des énormes fermes de serveurs qui alimentent les services d’IA comme Gemini. La firme de Mountain View joue carte sur table et avoue avoir produit l’équivalent de 14,3 millions de tonnes de carbone en 2023, un chiffre colossal et en augmentation de 13% sur un an !

« Bien qu’il soit crucial de développer ces applications d’IA et de trouver de nouvelles façons d’utiliser l’IA pour accélérer l’action climatique, nous travaillons également à gérer de manière responsable l’impact environnemental qui y est associé », précise le rapport. Autant dire que l’objectif de neutralité carbone pour 2030 semble pour le moins extrêmement « ambitieux » selon les termes du rapport, pour ne pas dire parfaitement illusoire.

Ces données catastrophiques devront être corrigées au plus vite sous peine de déboucher sur un débat public qui pourrait bien se conclure par une fin prématurée des services d’IA, l’avenir de la planète étant évidemment plus important qu’un Siri amélioré. Les géants de la tech américaine font d’ailleurs tous le même constat (dernièrement Microsoft, qui annonce une augmentation de 29% de ses émissions sur un an), mais ne semblent pas pressés plus que cela de trouver ou de mettre en place des procédés beaucoup plus propres pour le refroidissement des fermes de serveurs, procédés qui existent bel et bien mais qui sont aussi extrêmement couteux à mettre en place. A ne pas vouloir débourser les dizaines de milliards nécessaires pour de nouvelles infrastructures de serveurs, les GAFAM et de nombreuses sociétés technologiques prennent le risque de mettre en péril les milliards de dollars investis dans l’IA. Il faudra plus que des rapports pour changer la donne…