Le patron de l’IA chez Microsoft trouve normal d’utiliser les contenus sur Internet sans autorisation

Mustafa Suleyman, le responsable de l’intelligence artificielle chez Microsoft, s’est attiré les foudres avec une déclaration concernant l’usage des données disponibles sur Internet sans demander une autorisation au préalable. Selon lui, n’importe quel contenu peut être utilisé sans problème tant qu’il est accessible sur le Web ouvert.

Lorsque Andrew Ross Sorkin, journaliste chez CNBC, lui a demandé si « les entreprises d’IA ont effectivement volé la propriété intellectuelle du monde », Mustafa Suleyman a répondu :

Je pense qu’en ce qui concerne le contenu qui se trouve déjà sur le Web ouvert, le contrat social de ce contenu depuis les années 90 est qu’il s’agit d’une utilisation équitable. Tout le monde peut le copier, le recréer, le reproduire. C’est ce que l’on appelle le freeware, si l’on veut, et c’est ce que l’on a compris. Il existe une catégorie distincte dans laquelle un site, un éditeur ou un organe d’information a explicitement déclaré qu’il ne fallait pas me crawler ou me scraper pour une raison autre que l’indexation, afin que d’autres personnes puissent trouver ce contenu. Il s’agit d’une zone grise et je pense qu’elle sera examinée par les tribunaux.

La réponse du responsable semble suggérer que Microsoft, et peut-être d’autres entreprises d’IA générative, pensent que presque tout ce qui se trouve sur Internet peut être utilisé pour entraîner leurs modèles, et que ces entreprises n’ont pas à rémunérer les créateurs des contenus. Cette affirmation entraînera probablement encore plus de problèmes juridiques dans les mois et les années à venir.

En réalité, Microsoft fait actuellement l’objet de nombreuses poursuites judiciaires au motif que la société (et OpenAI) vole des articles protégés par le droit d’auteur pour entraîner des modèles d’IA génératifs.