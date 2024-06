Assassin’s Creed : Ubisoft annonce plusieurs remakes en préparation

Les anciens Assassin’s Creed s’apprêtent à faire leur retour, avec Yves Guillemot, PDG d’Ubisoft, annonçant que plusieurs remakes sont en cours de développement.

Lors d’une interview avec le blog d’Ubisoft, Yves Guillemot a déclaré :

Les joueurs peuvent se réjouir de certains remakes, qui nous permettront de revisiter certains des jeux que nous avons créés par le passé et de les moderniser ; certains de nos anciens jeux Assassin’s Creed contiennent des mondes qui sont encore extrêmement riches.

Il ne précise pas quels seront les Assassin’s Creed qui auront le droit à une nouvelle version (une précédente rumeur avait évoqué Assassin’s Creed IV Black Flag), tout comme il ne dit pas à quoi s’attendre. Mais on peut se douter qu’il y aura au moins des graphismes améliorés. Reste à voir s’il y aura d’autres nouveautés, comme des quêtes supplémentaires.

Dans la foulée, le PDG d’Ubisoft fait savoir que le groupe a pour objectif de sortir un Assassin’s Creed par an :

Il y aura une grande variété d’expériences. L’objectif est que les jeux Assassin’s Creed sortent plus régulièrement, mais pas que l’expérience soit la même chaque année. Il y a beaucoup de bonnes choses à venir, y compris Assassin’s Creed Hexe, que nous avons annoncé et qui sera un jeu très différent d’Assassin’s Creed Shadows. Je pense que nous allons surprendre les gens.

La société avait l’habitude de proposer un jeu Assassin’s Creed chaque année. Depuis Assassin’s Creed II en 2009 jusqu’à Syndicate en 2015, Ubisoft a sorti un nouveau titre chaque année. Assassin’s Creed Origins et Odyssey ont également été lancés l’un après l’autre en 2017 et 2018, respectivement, tout comme Mirage l’année dernière et Shadows plus tard cette année.