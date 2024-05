Assassin’s Creed Shadows dévoile son univers avec le trailer cinématique

Ubisoft a mis en ligne le trailer cinématique de son nouveau jeu Assassin’s Creed Shadows qui se déroulera au Japon féodal. C’est l’occasion de découvrir l’univers et les personnages.

Assassin’s Creed Shadows permettra aux joueurs d’endosser un second rôle, celui du légendaire samouraï noir Yasuke. Alors que les autres jeux Assassin’s Creed ont déjà présenté des protagonistes doubles, les deux personnages jouables de Shadows semblent être plus distincts que ceux des jeux précédents. Naoe, la femme ninja du jeu, est représentée en brandissant un ninjato, une lame de poignet et un kusarigama, tandis que son homologue samouraï est un type lourdement armé armé d’un katana imposant.

La première bande-annonce a dévoilé les ambitions cinématographiques et a présenté les personnages. Les fans devront probablement attendre l’Ubisoft Forward en juin pour avoir un aperçu du gameplay. En effet, il n’y a (pour le moment) aucune image concrète du jeu, cela reste de la cinématique.

C’est Ubisoft Québec qui développe ce jeu. C’était déjà lui aux commandes d’Assassin’s Creed Odyssey qui a vu le jour en 2018.

Shadows est le RPG en monde ouvert qui fait suite à Assassin’s Creed Mirage de l’année dernière, la version réduite de la formule Assassin’s Creed, vieille de 17 ans. Le jeu se déroulant dans le Japon de l’ère féodale n’est que l’un des nombreux projets annoncés par Ubisoft. Parmi les autres projets, il y a Assassin’s Creed Jade, un jeu mobile se déroulant dans la dynastie chinoise des Qin, et le mystérieux Assassin’s Creed Codename: Hexe.

Assassin’s Creed Shadows sortira le 15 novembre sur PlayStation 5, Xbox Series X/S, PC et Mac.