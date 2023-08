Assassin’s Creed Mirage sortira (un peu) plus tôt que prévu

Nous avons l’habitude que les éditeurs reportent la sortie de leurs jeux vidéo, surtout ces dernières années. Mais dans le cas d’Ubisoft et d’Assassin’s Creed Mirage, c’est l’inverse. Le jeu sortira (un peu) plus tôt que prévu.

Ubisoft annonce que la nouvelle date de sortie d’Assassin’s Creed Mirage est le 5 octobre, au lieu du 12 jusqu’à présent. C’est donc une bonne nouvelle pour les fans de la franchise qui pourront en profiter une semaine plus tôt.

Le compte X (Twitter) officiel du jeu annonce la nouvelle, précisant au passage que le jeu a atteint le statut gold. Cela signifie que son développement est désormais terminé et que le titre est prêt à être pressé dans les usines pour ensuite être commercialisé.

Le changement de date signifie qu’Assassin Creed Mirage aura désormais plus d’espace entre son lancement en octobre et certains des nombreux autres jeux prévus le même mois, dont Lords of the Fallen, Alan Wake 2, Spider-Man 2 et Super Mario Wonder.

Dans le jeu, les joueurs incarnent Basim, introduit dans Assassin’s Creed Valhalla en 2020. Le nouveau titre marque un retour aux racines d’Assassin’s Creed au Moyen-Orient et à un gameplay axé sur la furtivité. Mirage était à l’origine une extension de Valhalla, mais il a été mis à contribution dans le calendrier d’édition d’Ubisoft en tant que titre autonome afin d’arrondir une période autrement pauvre en nouveautés.

Il est possible de précommander Assassin’s Creed Mirage chez Amazon ou à la Fnac.