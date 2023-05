Hogwarts Legacy sur Switch est reporté à novembre

Mauvaise pour les joueurs Switch qui veulent jouer à Hogwarts Legacy, puisque le jeu est reporté au 14 novembre 2023. Jusqu’à présent, sa date de sortie était le 25 juillet.

Un report pour Hogwarts Legacy sur Switch

C’est sur Twitter que l’annonce du report a lieu. « Hogwarts Legacy : L’Héritage de Poudlard sera disponible sur Nintendo Switch le 14/11/23. Nous savons que les fans sont impatients de jouer sur Switch, c’est pourquoi créer la meilleure expérience possible est notre priorité absolue. Nous vous remercions pour votre patience. Disponible dès maintenant sur PS5 et PS4, Xbox X|S et Xbox One, et PC », peut-on lire.

#HogwartsLegacy : L'Héritage de Poudlard sera disponible sur Nintendo Switch le 14/11/23. Nous savons que les fans sont impatients de jouer sur Switch, c'est pourquoi créer la meilleure expérience possible est notre priorité absolue. Nous vous remercions pour votre patience.… pic.twitter.com/5Umx5p7euu — Warner Bros. Games France (@wbgamesfr) May 12, 2023

Comme l’indique le tweet, le jeu est désormais disponible sur la plupart des supports. Seule la console de Nintendo manque à l’appel. Il est certain que sa puissance ne doit pas aider les développeurs, étant donné que le titre dans l’univers de Harry Potter est massif. Le portage sur PlayStation 4 et Xbox 360, disponible depuis peu, a été plus que correct par rapport à la version PlayStation 5 et Xbox Series. À voir ce qu’il en sera pour la version Switch.

Pour rappel, JB Perrette, directeur général du streaming mondial et des jeux chez Warner Bros Discovery, a récemment déclaré que la version Switch était plus importante que la version PS4/Xbox One aux yeux du groupe. « Nous considérons qu’il s’agit probablement d’une base d’installation beaucoup plus importante en ce qui concerne la franchise Harry Potter, ce qui attire évidemment un très large public dans le monde entier, et sur des marchés comme le Japon où Nintendo est très présent et où Harry Potter est très populaire. Nous pensons que cette sortie aura un impact beaucoup plus important que celle » de la PlayStation 4 et de la Xbox One.

Il est possible de précommander Hogwarts Legacy : L’Héritage de Poudlard dès maintenant sur Amazon ou à la Fnac.