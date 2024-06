Girouette : après avoir donné son feu vert, l’Europe enquête sur le deal passé entre Microsoft et OpenAI

L’Union européenne se prépare à lancer une enquête antitrust sur l’investissement de 13 milliards de dollars de Microsoft dans OpenAI et le deal passé entre les deux sociétés (qui avait abouti à intégrer GPT-4 dans Copilot). La Commission européenne avait pourtant décidé il y a quelques semaines de ne pas poursuivre l’examen de la fusion, estimant ne pas disposer de preuves flagrantes d’un quelconque abus. Changement de ton désormais puisque la même commission a lancé ses propres investigations pour savoir si le partenariat entre Microsoft et OpenAI pourrait nuire à la concurrence sur le marché de l’IA. La Commission enquête également sur l’accord passé entre Google et Samsung pour la pré-installation du système Gemini AI sur les smartphones Samsung.

Margrethe Vestager, responsable de la concurrence de l’UE, a confirmé que la Commission enquêtait sur les clauses d’exclusivité de l’accord Microsoft-OpenAI afin de déterminer si ces dernières pouvaient nuire aux concurrents, une première étape souvent considérée comme un pas important vers une enquête antitrust formelle. Ironie de la situation, Microsoft avait récemment salué l’examen approfondi de la Commission et sa conclusion précisant que Microsoft ne contrôlait pas OpenAI. L’enquête de la Commission aurait démarré juste après que le conseil d’administration d’OpenAI ait temporairement licencié son CEO, Sam Altman, au mois de novembre 2023, ce dernier ayant même été brièvement embauché par Microsoft.

Les régulateurs des États-Unis et du Royaume-Uni examinent également l’alliance passée entre Microsoft et OpenAI. Les enquêtes antitrust, qui se concentrent essentiellement sur les pratiques susceptibles de nuire aux concurrents, peuvent durer des années et se conclure in fine par de lourdes amendes et des obligations légales. L’UE semble de son côté particulièrement préoccupée par les pratiques anticoncurrentielles pouvant empêcher les « petits » modèles d’IA d’atteindre les utilisateurs. On se permettra ici de noter un certain manque de cohérence de Vestager, qui déclare aujourd’hui même que la décision d’Apple de ne pas lancer Apple Intelligence en Europe est une preuve indirecte de culpabilité… mais qui s’apprête désormais à tacler Microsoft qui n’a pourtant pas chercher à éviter le marché européen. Face je gagne, pile tu perds.