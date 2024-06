Amazon (AWS) va investir 10 milliards d’euros pour le cloud en Allemagne

Amazon a annoncé investir, via sa filiale Amazon Web Services (AWS), 10 milliards d’euros supplémentaires en Allemagne d’ici 2026 pour développer son cloud dans le pays. Cette enveloppe comprendra 8,8 milliards d’euros dans les infrastructures de cloud et 1,2 milliard dans la logistique, robotique et sièges sociaux.

Amazon investit 10 milliards d’euros en Allemagne

Ces 10 milliards d’euros s’ajoutent à un investissement de 7,8 milliards d’euros annoncé en mai pour développer en Allemagne le cloud souverain européen, un projet destiné à héberger sur le sol de l’Union européenne les données des entreprises du continent.

Dès la fin de l’année, le groupe devrait, grâce à ces investissements, créer au total 4 000 nouveaux emplois, pour atteindre un effectif de 40 000 salariés en Allemagne.

« L’Allemagne est au cœur de notre stratégie d’innovation en Europe (…) Pour répondre à la demande croissante de nos services, nous investissons donc massivement », a commenté Stefan Höchbauer, directeur pour l’Allemagne et l’Europe chez AWS. « L’annonce d’Amazon (…) est un signal fort pour l’Allemagne », s’est félicité de son côté le chancelier allemand Olaf Scholz.

AWS, la filiale d’Amazon dédiée au cloud, multiplie les annonces dans l’Union européenne. L’entreprise a déjà annoncé en mai une nouvelle enveloppe de 15,7 milliards d’euros en Espagne et de 1,2 milliard d’euros en France pour développer ce service. Ces investissements surviennent en plein débat, dans l’UE, sur la question du cloud souverain européen, devant permettre le stockage et le traitement de données en ligne sans passer par les géants technologiques américains.

Actuellement, près de 80% du marché du cloud européen à destination des services publics est contrôlé par trois groupes américains — AWS, Google et Microsoft —, alors que des alternatives européennes peinent à se démarquer.

Dans ce contexte, la Commission européenne cherche à aider des entreprises européennes capables de gérer des infrastructures de cloud à se développer, afin d’héberger les données les plus sensibles.