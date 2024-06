La puce Tensor du Pixel de 2025 sera gravée en 3 nm par TSMC

Dans le match de fondeurs qui oppose Samsung à TSMC, le géant taïwanais a remporté une nouvelle manche : Google a en effet choisi TSMC pour la production des puces Sensor qui équiperont les smartphones Pixel de 2025. Jusqu’ici – soit depuis 2021 et la première puce Tensor – Google privilégiait Samsung, mais la volonté d’accélérer sur la finesse de gravure en a sans doute décidé autrement : le processeur Tensor G5 disponible en 2025 sera en effet fabriqué par TSMC à la finesse de gravure 3 nm, ce qui n’est pas vraiment t une surprise.

L’accord entre Google et TSMC a été signé au mois de juillet 2023, et depuis lors, les équipes d’ingénieurs des deux entreprises ont travaillé d’arrache pied pour arriver au résultat souhaité. Le 3 nm n’est pas encore la norme – même si l’iPhone 15 Pro intègre déjà un processeur à cette finesse de gravure -, mais Google n’entend pas se laisser distancer. Le Tensor G3 est actuellement gravé en 4 nm, et il en serait de même pour le Tensor G4 qui intégrera la prochaine gamme de Pixel à la fin de l’année.

Comme souvent dans cette course au processeur avec la plus grande densité possible de transistors, c’est Samsung qui le premier a montré des signes de faiblesses : le rendement pour le 3 nm serait médiocre et les performances thermiques/énergétiques seraient bien inférieures (jusqu’à -20%) à celles de la puce 3 nm de TSMC. Pour Google, le sud-coréen n’apparaissait dès lors plus comme un partenaire de confiance capable de fournir en masse des puces 3 nm performantes.