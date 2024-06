Havas va investir 400 millions d’euros dans l’IA et les données pour les publicités

Le groupe de communication Havas va investir 400 millions d’euros sur quatre ans dans l’intelligence artificielle et les données, a-t-il annoncé dans le cadre d’un plan stratégique censé préparer son entrée en Bourse prévue entre la fin 2024 et le début 2025.

Ce plan stratégique va ouvrir un nouveau chapitre pour Havas en préparation de la probable entrée en Bourse entre la fin 2024 et le début 2025. La présentation intervient alors que la maison-mère Vivendi a pour projet de se scinder en quatre entités : Canal+, Havas, une société regroupant édition et distribution (Lagardère et Prisma Media), ainsi qu’une société d’investissement.

L’autre annonce de ce plan est le lancement d’un système d’exploitation unique, déployé à l’ensemble des 23 000 collaborateurs du groupe et compatible avec les systèmes informatiques de ses clients, qui permettra grâce à l’IA et aux données d’élaborer les étapes clés d’une campagne publicitaire.

En janvier dernier, son concurrent Publicis avait annoncé investir 300 millions d’euros sur trois ans pour sa stratégie en matière d’IA, afin de mettre cette technologie au cœur de ses activités et en tirer le meilleur parti pour ses clients.

Pour la seule année 2024, Publics prévoit un investissement de 100 millions d’euros, dont 50% dédiés à la formation et au recrutement des équipes, et 50% à la technologie, via l’achat de licences, de logiciels informatiques et d’infrastructures cloud.

Après avoir racheté dix agences à travers le monde l’an passé, Havas va poursuivre sa politique offensive d’acquisitions, a encore indiqué son dirigeant. « Nous avons déjà réalisé quatre acquisitions de toutes tailles cette année en France, au Royaume-Uni et au Moyen-Orient, et nous allons continuer », a souligné Yannick Bolloré au Figaro.

En 2023, Havas a vu son chiffre d’affaires progresser de 3,9%, à 2,9 milliards d’euros.