Sites pornos et protection des mineurs : l’Europe demande des infos à Pornhub, XVideos et Stripchat

La Commission européenne a réclamé des informations aux sites pornographiques Pornhub, Stripchat et XVideos concernant les mesures qu’ils mettent en œuvre pour protéger les mineurs et éviter la diffusion de contenus illégaux et de violences sexistes.

La Commission européenne exige en particulier « des détails sur les mécanismes de vérification de l’âge » adoptés par ces trois grandes plateformes pornographiques, selon un communiqué.

Pornhub, Stripchat et XVideos sont soumis depuis fin avril à des règles renforcées dans le cadre du règlement sur les services numériques (DSA) qui les contraignent à évaluer et atténuer les risques liés à l’usage de leurs services. Le DSA impose par ailleurs à ces plateformes d’agir promptement pour retirer tout contenu illicite dès qu’elles en ont connaissance et d’informer les autorités judiciaires quand elles soupçonnent une infraction pénale grave.

L’UE réclame aussi aux trois sites « des informations détaillées sur (leur) organisation interne » afin de garantir leur conformité avec la législation. Elle souhaite s’assurer que ces plateformes pornographiques ont mis en place les moyens nécessaires pour respecter le DSA. Les trois plateformes doivent fournir les informations demandées avant le 4 juillet.

La demande d’information ne constitue pas une mise en cause à ce stade. Il s’agit toutefois d’une première étape dans une procédure qui peut conduire à l’ouverture d’une enquête formelle, et à terme à de lourdes sanctions financières en cas d’infractions avérées à la règlementation.