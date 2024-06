Le Starliner de Boeing accumule (encore) les fuites

Boeing n’en a pas fini avec le chat noir qui semble le poursuivre depuis quelques année (à moins qu’il ne s’agisse de soucis organisationnels plus graves). Amarrée à la Station Spatiale Internationale depuis plusieurs jours, la capsule Starliner continue d’accumuler les fuites au point que la NASA doit désormais évaluer dans quelle mesure l’engin sera assez sécurisé pour le retour sur Terre des astronautes.

L’amarrage lui-même avait posé moult problèmes, dont les pannes de 5 des propulseurs du Starliner et l’apparition de nouvelles fuites d’hélium. Pas moins de trois fuites étaient recensées au moment où le vaisseau a rejoint l’ISS. Malgré ces difficultés, les deux membres d’équipages étaient parvenus à mener à bien la mission en passant en manuel toute une partie du trajet.

Cinq fuites d’hélium qui inquiètent la NASA

Malheureusement, les ennuis continuent s’accumuler pour Boeing : la NASA a en effet récemment déclaré que 5 fuites d’hélium avaient été détectées sur le Starliner arrimé à l’ISS. Il n’y a pas cependant de déperdition d’hélium pour la simple raison que les vannes des collecteurs d’hélium ont été fermées, mais le problème reste entier dans la perspective d’un retour sur Terre à bord de la capsule.

La NASA et Boeing se sont donc mis au travail afin d’évaluer si le jeu en vaut la chandelle, ou dit autrement si le Starliner reste suffisamment opérationnel et globalement « secure » pour accueillir des astronautes lors du trajet retour vers la Terre. Le mieux serait encore de réparer les fuites avant le jour J (soit le 18 juin au plus tôt), mais jusqu’ici, les ingénieurs ne sont pas parvenus à régler ce problème une bonne fois pour toute.