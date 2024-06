La capsule Starliner de Boeing s’est amarrée à la Station Spatiale Internationale, et les astronautes sont dans la station

Après des années de galère et de retards, la capsule Starliner de Boeing s’est amarrée avec succès à la Station spatiale internationale ce jeudi 6 juin, plus d’un jour après son lancement dans l’espace. Malgré quelques pépins tels que de nouvelles fuites d’hélium (trois au total !) et des soucis de propulseur, le vaisseau spatial commandé par Butch Wilmore et Suni Williams, a fait une entrée historique dans la station. Ce succès fait de Boeing la seconde entreprise privée à construire et à faire voler un vaisseau spatial orbital avec passager, après SpaceX bien sûr. Peu de temps après cet arrimage, les deux astronautes du Starliner sont rentrés dans l’ISS ; « Quel endroit génial ! C’est super d’être de retour ici ! » a déclaré Butch Wilmore en pénétrant dans la station.

Hugs all around! The Expedition 71 crew greets Butch Wilmore and @Astro_Suni aboard @Space_Station after #Starliner docked at 1:34 p.m. ET on June 6. pic.twitter.com/wQZAYy2LGH — Boeing Space (@BoeingSpace) June 6, 2024

La mission a tout de même rencontré quelques anicroches techniques, notamment deux fuites d’hélium découvertes après le lancement et la mise hors service de plusieurs propulseurs. Les ingénieurs ont travaillé avec diligence afin de gérer ces problèmes, le comandant de mission Butch Wilmore prenant fréquemment le contrôle manuel. Au final, tout est rentré dans l’ordre ou presque : quatre propulseurs défectueux sur cinq ont été restaurés, permettant ainsi au Starliner d’accoster avec succès. Boeing et la NASA prévoient évidemment d’enquêter sur les causes profondes de ces pépins, malheureusement récurrents depuis la mission précédente.

L’agence spatiale américaine et Boeing passeront les prochains jours à analyser les données de vol afin de décider si des tests supplémentaires sont nécessaires avant le retour de Starliner sur Terre. Le désamarrage et la rentrée sont en effet des phases critiques et complexes, et il reste des préoccupations concernant l’approvisionnement en hélium et la fiabilité des propulseurs. Si tout est ok, le retour sur Terre pourrait avoir lieu dès le 14 juin prochain.