Les enfants feraient plus confiance aux robots qu’aux êtres humains

Les enfants de l’époque actuelle baignent littéralement dans un univers technologique fait d’écrans tactiles, de réseau sociaux et désormais d’intelligence artificielle. Demain, bientôt, ce sont sans doute des robots qui constitueront leur environnement direct, des robots avec une présence physique ou immatérielle (via les casques et lunettes XR). Une équipe internationale de chercheurs (provenant de Suède, Allemagne et Australie) a mené une étude pour savoir à qui les enfants auraient le plus tendance à faire confiance lorsqu’il s’agit de valider des connaissances précises : l’humain, ou le robot ?

Le robot a la confiance des enfants

Dans le cadre de cette étude une cohorte de 111 enfants âgés de 3 à 6 ans ont ainsi regardé des vidéos dans lesquelles des agents humains ou robots devaient identifier des objets connus ou inconnus. Et parfois, les agents humains ou robots se trompaient sciemment sur la réponse (une table est appelée une armoire par exemple). Au terme de l’étude, les résultats indiquent que les enfants ont une tendance assez nette à faire plutôt confiance aux robots qu’aux êtres humains, non seulement lorsque les deux types d’agents répondent juste… mais aussi lorsque le robot fournit une réponse erronée !

Les scientifiques en charge de l’étude font l’hypothèse que les enfants accordent une importance accrue aux interactions sociales lors de la réponse de l’agent, et présument ainsi qu’un robot ne les jugera pas s’ils répondent à côté ou n’aura aucun intérêt à mentir lorsqu’il livre sa réponse. De fait, un robot est une machine sans motivation propre, et lorsque la réponse de ce dernier est erronée, les enfants supposent que ce n’est jamais par intention plus ou moins malveillante.

Plus troublant encore, les chercheurs ont demandé au même panel d’enfants avec qui ces derniers préfèreraient partager leurs secrets, et la majorité des bambins a choisi le robot ! On peut supposer que la réponse aurait sans doute été la même si les chercheurs avaient demandé avec quoi les enfants préféreraient apprendre de nouvelles connaissances, mais l’objectif n’était pas ici de créer une énième polémique concernant l’école et les méthodes d’apprentissage…