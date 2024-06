Le CEO d’ARM prévoit que d’ici 5 ans, la moitié des PC seront sous architecture Arm

C’est peu dire que ARM a le vent en poupe. L’architecture mise au point par la firme britannique est en train d’essaimer dans les ordinateurs portables grâce au Snapdragon X de Qualcomm, et les premiers indicateurs de performances laissent comprendre que l’on est sans doute qu’au début de ce qui s’apparente déjà à un début d’invasion du marché. Lors d’une interview accordée à Reuters, le CEO d’ARM René Haas voit déjà très grand : « La part de marché d’Arm dans Windows – je pense vraiment qu’au cours des cinq prochaines années, elle pourrait être supérieure à 50% » déclare Haas, une prévision très ambitieuse au vu de la part actuelle de l’architecture ARM sur le marché du PC. Les puces Intel occupent en effet plus des 3/4 du marché des PC, suivies par AMD (13%) et un gros peloton dominé par les puces Apple Silicon (sous architecture ARM).

Il est vrai que la nouvelle gamme Copilot+PC (sous Snapdragon X) semble avoir les moyens de s’imposer à terme sur le segment du laptop, un segment qui représente lui-même plus des 2/3 des ventes globales de PCs. L’enthousiasme de René Hass n’est donc probablement pas une rodomontade de plus… AMD et ses processeurs hybrides Zen 5 équipés d’un énorme NPU (50 TOPS) pourraient aussi jouer les trublions dans ce marché en recomposition rapide, sans oublier les rumeurs faisant état d’une puce MediaTek pour Laptop.