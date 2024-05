TikTok dément préparer une version de l’App uniquement destinée aux Etats-Unis

Reuters est formel : selon des sources sûres, TikTok préparerait depuis près d’un an une une version de l’algorithme de recommandation de TikTok fonctionnant séparément de Douyin, la version chinoise de l’app. L’objectif de cette scission est de montrer patte blanche face au législateur US, afin de ne pas être obligé de choisir entre un abandon du marché américain ou un rachat par une société américaine. TikTok a immédiatement réagi à cette fuite, déclarant sur son compte X que l’article de Reuters était « factuellement erroné » : « Comme nous l’avons dit dans notre dossier judiciaire, la « cession conditionnelle » exigée par la loi pour permettre à TikTok de continuer à opérer aux États-Unis n’est tout simplement pas possible : ni commercialement, ni technologiquement, ni légalement. Et certainement pas dans le délai de 270 jours exigé par la loi. » TikTok en a remis une couche auprès des journalistes de The Verge, déclarant que les « fuites » sur un split du code étaient « 100% fausses ».

The Reuters story published today is misleading and factually inaccurate. As we said in our court filing, the 'qualified divestiture' demanded by the Act to allow TikTok to continue operating in the United States is simply not possible: not commercially, not technologically, not…

— TikTok Policy (@TikTokPolicy) May 30, 2024