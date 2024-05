Android ajoute la possibilité de modifier un message RCS après envoi

Google ajoute une nouvelle fonctionnalité sur Android qui permet de modifier un message RCS (le successeur du SMS) après envoi. C’est disponible par le biais de l’application Google Messages.

Le fonctionnement est assez simple, il suffit de maintenir son doigt appuyé sur le message envoyé puis toucher l’icône du crayon sur la partie supérieure de l’application. Il ne reste plus qu’à modifier le message et valider. Le nouveau message va alors apparaître sur votre téléphone et sur celui de votre destinataire. Une mention est présente à côté du message pour dire qu’il a été modifié après envoi.

Un élément à prendre en compte : il y a un délai à respecter pour modifier un message. Le délai est de 15 minutes. Au-delà, il n’est plus possible de faire un changement.

Cette nouveauté pour l’édition de messages concerne uniquement le RCS et non le SMS. Pour rappel, le RCS est le successeur du SMS qui propose plusieurs avantages se rapprochant des messageries comme WhatsApp, Messenger et iMessage. On retrouve les accusés de réception, le chiffrement des conversations (du moins chez Google), l’envoi d’images et vidéos en bonne qualité, les conversations de groupe mieux gérées, la possibilité de converser depuis une connexion Wi-Fi et plus encore.

Google indique que la mise à jour pour la fonction d’édition de message est en cours de déploiement chez l’ensemble des utilisateurs.