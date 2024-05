Voilà qui n’arrêtera pas les mauvaises langues. Après avoir dissous son équipe de sécurité et poussé au départ plusieurs cadres importants d’OpenAI particulièrement sceptiques sur les objectifs réels de sa société, Sam Altman vient de prendre les commandes d’une nouvelle équipe de « veille sécuritaire » pour l’IA, équipe dirigée donc par l’actuel CEO et les membres du conseil d’administration Adam D’Angelo et Nicole Seligman. Ce Comité émettra des recommandations sur les projets d’OpenAI, répondant ainsi à sa façon aux critiques formulées par nombre d’anciens employés de la startup.

La première tâche de la nouvelle équipe sera d’évaluer et d’améliorer les processus et les mesures de sécurité actuels d’OpenAI, puis de présenter ses conclusions au conseil d’administration qui décidera ensuite de la mise en œuvre des recommandations formulées. La création de cette « team sécurité » fait suite au départ du co-fondateur et scientifique en chef Ilya Sutskever, qui avait soutenu le départ d’Altman avant de co-diriger l’équipe Superalignment en charge du contrôle et de l’analyse des systèmes d’IA les plus sophistiqués. L’équipe Superalignment a été dissoute après les démissions de Sutskever et du co-directeur Jan Leike, tous deux exprimant de très fortes préoccupations concernant la façon dont OpenAI aborde les problématiques sociétales des IA « super-intelligentes ».

Outre les noms cités plus haut, la nouvelle équipe de sécurité comprend le responsable de la préparation Aleksander Madry, la responsable en sécurité Lilian Weng, le responsable de la science de l’alignement John Schulman, le responsable en sécurité Matt Knight et le scientifique en chef Jakub Pachocki. La participation d’Altman et des membres du conseil d’administration à l’équipe de sécurité soulève évidemment de nombreux doutes quant à l’engagement réel d’OpenAI à répondre aux préoccupations de sécurité qui ont motivé les récents départs de chercheurs clés.