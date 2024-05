OpenAI aurait dissout son équipe en charge d’examiner les dangers potentiels des super-IA

Ce n’est pas anodin. Si l’on en croit le très sérieux Wired, OpenAI aurait dissout son équipe Superalignment en charge d’examiner et d’analyser les dangers potentiels des super-IA, c’est à dire des IA de type AGI capables d’atteindre voire de dépasser les facultés humaines. Il est a noter que cette décision (pas encore confirmée officiellement) intervient quelques jours seulement après que Ilya Sutskever et Jan Leike (l’ex-directeur de la section Superalignment), deux farouches partisans d’une IA éthique et responsable, aient quitté l’entreprise. Leike avait publié un long texte dans la foulée de son départ, expliquant qu’il n’en pouvait plus de se battre pour que la direction d’OpenAI adopte un certain nombre de valeurs fondamentales.

Créé en 2023, l’équipe Superalignment se fixait pour objectif d’empêcher les futures IA de basculer du côté obscur de la force et d’éviter les scénarios les plus dystopiques. Est-ce à dire qu’OpenAI ne se soucie plus de ces risques ou que la startup est déjà sûre de pouvoir prévenir les moindres dérapages ? Les membres de l’équipe Superalignment se montraient sceptiques quant au fait que les super-IA puissent être correctement supervisées à l’avenir : « les humains ne pourront pas superviser de manière fiable des systèmes d’IA beaucoup plus intelligents qu’eux, et donc nos techniques d’alignement actuelles ne seront pas à la hauteur de la superintelligence. Nous avons besoin de nouvelles percées scientifiques et techniques. »

Ces nouveaux rebondissements illustrent l’écart de plus en plus béant séparant les tenants d’une IA hyper contrôlée, et donc d’un rythme d’innovation beaucoup plus lent, et les créateurs de ces mêmes IA, souvent empressés de ne pas louper le train technologique et de regarder passer le concurrent. Reste encore à savoir si les craintes sur l’IA avancées par la team Superalignment et par nombre de scientifiques résultent d’un état des lieux sérieux ou de projections dystopiques en grande partie fantasmées.