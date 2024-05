Free Mobile a activé 7 466 antennes 4G en moins d’un mois, un record

Free Mobile frappe très fort en ce moment en ayant activé 4 096 antennes 4G la semaine dernière. C’est à ajouter aux 3 370 antennes 4G activées deux semaines plus tôt, ce qui fait un total de 7 466. C’est un record.

Il s’agit ici de 7 466 antennes 4G sur la bande de fréquences de 2 100 MHz. Free Mobile devient d’ailleurs le premier opérateur sur le 2 100 MHz avec désormais 17 914 sites 4G sur cette bande de fréquence, contre 17 717 pour Orange, 15 325 pour SFR et 14 796 pour Bouygues Telecom.

Et @free mobile qui remet le couvert sur la 4G 2100 MHz en activant 4096 nouveaux sites sur cette fréquence par rapport à la semaine dernière (semaine 20). 🚀 +4096 ! 🔥 pic.twitter.com/L7fPd8ugDD — 🐄 VacheGTI© Officiel ツ🐦 (@vachegti) May 24, 2024

L’opérateur ne communique toujours pas publiquement au sujet des activations massives en l’espace de quelques semaines. Il était resté muet lors de l’ajout des 3 370 antennes 4G au début du mois et c’est toujours le cas aujourd’hui pour les 4 096 sites 4G supplémentaires.

Cet ajout va en tout cas être plus que bénéfique pour les clients de Free Mobile, puisqu’ils pourront profiter d’une meilleure couverture sur l’ensemble du territoire et potentiellement de meilleurs débits selon les lieux où ils se trouvent.

Les différents forfaits sont disponibles sur le site de Free Mobile. On retrouve notamment une offre 140 Go en 4G à 10,99€/mois la première année. Il y a aussi le forfait 4G/5G à 19,99€/mois qui propose depuis peu 300 Go de quota Internet. L’enveloppe était de 250 Go auparavant. Et pour les petits usages, il y a le forfait à 2€ avec 50 Mo en 4G. Il est possible de prendre un booster à 4,99€/mois pour avoir 20 Go.