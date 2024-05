Free Mobile vient d’activer d’un coup 3 370 antennes 4G

Free Mobile vient de surprendre un peu tout le monde en activant plus de 3 370 sites 4G à 2 100 MHz. C’est un record, jamais l’opérateur n’avait activé autant d’antennes d’un coup.

Lors de la première semaine de mai, Free Mobile comptait 10 448 antennes en 4G 2 100 MHz. La deuxième semaine du même mois, c’est passé à 13 818. Il s’agit bien de sites 4G en service, ce ne sont pas simplement des autorisations pour de nouvelles antennes. Autrement dit, les clients de l’opérateur en profitent dès maintenant.

Les gars, vous retournez pas mais y'a @free mobile qui a activé dans le plus grand calme une blinde de 4G 2100 Mhz. 👀

+3370 sites par rapport à la semaine 18 ! 😱 pic.twitter.com/9tSizmq0jE — 🐄 VacheGTI© Officiel ツ🐦 (@vachegti) May 16, 2024

Ce changement va pouvoir améliorer la couverture 4G de Free Mobile. L’opérateur n’a pas encore communiqué sur les ajouts de la semaine dernière, ne nous savons donc pas pourquoi il en a activé autant d’un coup.

Les différents forfaits sont disponibles sur le site de Free Mobile. On retrouve notamment une offre 140 Go en 4G à 10,99€/mois la première année. Il y a aussi le forfait 4G/5G à 19,99€/mois qui propose depuis peu 300 Go de quota Internet. L’enveloppe était de 250 Go auparavant. Et pour les petits usages, il y a le forfait à 2€ avec 50 Mo en 4G. Il est possible de prendre un booster à 4,99€/mois pour avoir 20 Go.