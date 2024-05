Les familles des victimes de la tuerie d’Uvalde portent plainte contre Meta et Activision

Le jeu vidéo au banc des accusés, c’est une antienne qui commence à dater mais qui sera ici d’autant plus difficile à contrecarrer que la parole accusatrice est celle de proches des victimes. Les familles des nombreux enfants assassinés par un tueur isolé dans une école d’Uvalde au Texas viennent en effet de porter plainte contre Meta et Activision, accusant les deux sociétés de promouvoir l’utilisation d’armes à feu auprès de mineurs. Les deux géants américains auraient « sciemment exposé le tireur à l’arme, l’ont conditionné à y voir la solution à ses problèmes et l’ont formé ». 45 personnes, toutes membres des familles de proches disparus lors de la fusillade, se sont regroupées pour porter l’affaire en justice.

Les familles des victimes d’Uvalde rappellent que le tireur jouait à Call of Duty de façon obsessionnelle, ce qui aurait décuplé ses facultés à manier une arme. La plainte vise aussi Daniel Defense, la société d’armes à feu qui a fabriqué l’AR-15 utilisé par le meurtrier d’Uvalde. Rappelons tout de même qu’aucune étude n’a démontré jusqu’ici un lien direct entre la violence des enfants tueurs et les jeux vidéo. Et logiquement, au vu des millions des dizaines de millions de jeunes qui jouent à Call of Duty ou à d’autres FPS (first person shooter), il y aurait au bas mot des milliers de fusillades de ce type chaque année si un tel lien existait, ce qui n’est pas le cas.

Tout au plus sait-on que presque n’importe quoi peut avoir une influence néfaste sur le cerveau d’un individu en perdition psychologique, ce qui est presqu’à chaque fois le cas des adolescents tueurs. Les plaignants semble d’ailleurs conscients (en partie) de ce contexte particulier : « Des entreprises comme Instagram et Activision font plus que simplement permettre aux fabricants d’armes d’atteindre les consommateurs : elles soutiennent et généralisent la violence envers les adolescents en difficulté ». Bon courage pour n’autoriser la vente de jeux vidéo qu’à des jeunes en bonne santé mentale.