La Chine a développé un Chatbot basé sur Xi Jinping !

Celle là, on ne l’avait pas vu venir (mais on aurait dû sans doute…). Si l’on en croit le Financial Times, la Chine a développé un chatbot basé sur les pensées de Xi Jinping, soit la philosophie politique du dirigeant chinois ici résumée en « Pensée de Xi Jinping sur le socialisme à la chinoise pour une nouvelle ère ». Ce cadre idéologique, créé pendant le mandat de Xi à la tête du Parti communiste chinois (PCC), constitue ainsi la base de la formation du chatbot. Le matériel de formation du chatbot comprend plus de 12 livres attribués à Xi Jinping, des réglementations gouvernementales, des documents politiques, des rapports des médias d’État et d’autres publications officielles. Un seul des documents utilisé pour la formation contenait plus de 86 000 mentions de Xi Jinping !

Ce chatbot n’est pas (encore) accessible au grand public mais est en cours d’évaluation dans un centre de recherche relevant de l’Administration chinoise du cyberespace (CAC). Le LLM Xi Jinping serait capable de répondre à des questions (la base), de créer des rapports, de résumer des informations et de traduire entre le chinois et l’anglais. L’objectif de cet outil se résumé à diffuser les idées de Xi sur la politique, l’économie et la culture. et plus prosaïquement à maintenir le contrôle sur la diffusion de l’idéologie du parti au pouvoir au Chine.

La création de ce chatbot fait écho au cadre de réglementation très stricte du CAC, qui exige que les modèles d’IA générative incarnent les valeurs socialistes fondamentales et évitent les contenus susceptibles de subvertir le pouvoir de l’État. Par conséquent, cela ne surprendra personne d’apprendre que les modèles d’IA occidentaux comme ChatGPT et Google Gemini ne sont pas disponibles en Chine. En outre, les géants chinois de la technologie tels que Baidu et Alibaba doivent garantir que leurs modèles contrôlent strictement le contenu lié à Xi et à d’autres questions sensibles.