Windows 10/11 : le bug avec les VPN est corrigé

Microsoft a corrigé le bug qui empêchait un usage normal des VPN sur Windows 10 et 11. La mise à jour est disponible dès maintenant au téléchargement avec d’autres correctifs. Sur Windows 11, la mise à jour est notée KB5037771. Sur Windows 10, c’est KB5037768.

Au départ, Microsoft indiquait : « Les appareils Windows peuvent être confrontés à des échecs de connexion VPN après l’installation de la mise à jour de sécurité d’avril 2024 (KB5036892) ou de la mise à jour d’aperçu non sécurisée d’avril 2024 ». On peut désormais lire : « Ce problème a été résolu par les mises à jour de Windows publiées le 14 mai 2024 (KB5037768) et ultérieurement. Nous vous recommandons d’installer la dernière mise à jour de sécurité pour votre appareil. Elle contient d’importantes améliorations et résolutions de problèmes, dont celui-ci ».

Pour mettre à jour, rendez-vous dans les paramètres de Windows sur votre PC puis allez dans la section de Windows Update. Vous pourrez ainsi installer la nouvelle version. Il se pourrait même que le téléchargement et l’installation se soient déjà faits en tâche de fond.

Microsoft n’est pas étranger aux problèmes rencontrés par les VPN après une mise à jour. Certains utilisateurs avaient constaté que la version KB5025305 provoquait de mystérieux ralentissements des VPN, qui étaient principalement résolus en activant le service de routage et d’accès à distance. Si Microsoft n’avait pas ressenti le besoin d’ajouter ce problème à son tableau de bord de l’état de santé de la version, le groupe avait noté des problèmes avec certains adaptateurs Wi-Fi causés par les versions KB5032288 et KB5033375.