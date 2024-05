Le Galaxy S25 embarquerait un processeur Exynos gravé en 3 nm

Si l’on en croit Business Korea, Samsung prévoirait de doter sa prochaine gamme de flagships Galaxy S25 avec une puce Exynos en 3 nm, ce qui serait une première dans la mesure où jusqu’ici, le sud-coréen avait privilégié un mixe Exynos/Snapdragon pouvant varier selon les modèles (Snapdragon pour l’Amérique du Nord et l’Exynos pour le reste du monde). Ainsi la gamme Galaxy S24 utilise à la fois des puces Qualcomm et Samsung, le Galaxy S24 Ultra embarquant le Snapdragon 8 Gen 3 dans tous les pays, tandis que les S24 et S24+ ont droit au Snapdragon aux États-Unis (et dans quelques autres zones géographiques), l’Exynos 2400 étant réservé au reste du monde.

L’Exynos 3 nm sera t-il présent dans tous les modèles de la gamme S25. L’article de Business Korea le laisse entendre sans être totalement formal sur ce point (des rumeurs antérieures indiquaient que les S25 auraient droit un chipset unique). Si l’on se doute que l’Exynos ne sera pas plus puissant que le prochain Snapdragon (il ne l’a jamais été à période identique), cette version 3 nm reprendrait l’avantage en terme d’efficacité énergétique, d’autant que Qualcomm n’a toujours pas démarré la production de puces 3 nm. Le gain serait de 45% de réduction de consommation d’énergie par rapport à l’Exynos 5 nm.