Temu : l’organisation européenne des consommateurs porte plainte contre la plateforme d’E-commerce

Des groupes de protection des consommateurs de toute l’Union européenne ont déposé des plaintes coordonnées contre Temu, une plateforme chinoise d’eCommerce proposant des prix très bas, l’accusant de multiples violations de la loi européenne sur les services numériques (DSA). Lancé il y a un an à peine, la plateforme de vente Temu s’est rapidement développée pour atteindre plus de 75 millions de visiteurs mensuels, mais cette croissance ultra rapide s’est accompagnée de nombreuses polémiques concernant les méthodes de ventes de la société.

L’organisation européenne des consommateurs BEUC, qui représente 45 groupes de protection des consommateurs dans 31 pays de l’UE, a déposé une plainte auprès de la Commission européenne, l’exhortant à désigner Temu comme une « très grande plateforme en ligne » (VLOP) au titre du DSA. Ce statut obligerait Temu à se conformer à des règles supplémentaires de transparence et de responsabilité. En outre, 17 organisations membres du BEUC ont déposé des plaintes auprès de leurs autorités nationales, alléguant que Temu ne respecte pas les exigences DSA, notamment en matière de traçabilité des commerçants, de règles contre l’escroquerie ou la contrefaçon et de transparence dans les algorithmes de recommandation de produits. Des inquiétudes ont également été soulevées quant à l’attrait de la plateforme pour les mineurs en raison des réductions de prix extrêmes et des fonctionnalités de gamification.

« Temu ne garantit pas à ses utilisateurs un environnement en ligne sûr, prévisible et digne de confiance comme l’exige la loi », est-il écrit dans la plainte du BEUC. « Entre autres choses, nous craignons fortement que les consommateurs ne soient la proie de techniques de manipulation, que Temu ne parvienne pas à assurer la traçabilité des commerçants opérant sur sa plateforme ou que son fonctionnement global reste opaque, ce qui constitue une violation de la loi sur les services numériques. »

Et d’enfoncer le clou : « En fin de compte, le nombre élevé de produits dangereux vendus sur Temu par des commerçants intraçables, à travers des pratiques manipulatrices et des systèmes de recommandation opaques, sont les ingrédients d’un cocktail toxique susceptible de porter atteinte à la vie privée et à la sécurité des mineurs »

Ces plaintes coordonnées font suite à certaines actions individuelles de groupes de consommateurs préoccupés par la sécurité et la légalité des produits en vente sur le marketplace de Temu.

Pour rappel, des violations avérées des règles de gouvernance en ligne et de sécurité du marché de l’UE pourraient valoir à Temu une amende équivalent à 6 % du chiffre d’affaires annuel mondial de la société mère Pinduoduo (35 milliards de dollars de CA en 2023). On estime que Temu contribue à environ 23 % de ce chiffre d’affaires global.