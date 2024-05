Google présente Gemini 1.5 Flash, un nouveau modèle d’IA rapide

Google mise un peu plus sur l’intelligence artificielle et dévoile aujourd’hui Gemini 1.5 Flash, son nouveau modèle de langage en date. Annoncé lors de la conférence I/O, il est présenté comme étant très rapide.

Gemini 1.5 Flash est optimisé pour les tâches à haut volume et haute fréquence à grande échelle. Voici comme Google le présente :

Gemini 1.5 Flash excelle dans la synthèse, les applications de discussion, la description d’images et de vidéos, l’extraction de données issues de longs documents et tableaux, et bien plus encore. Cela vient du fait qu’il a été entraîné par Gemini 1.5 Pro grâce à un processus appelé « distillation », où les connaissances et compétences les plus essentielles d’un modèle plus grand sont transférées à un modèle plus petit et plus efficace.

À l’origine, il n’y avait que trois versions : Gemini Pro, Gemini Nano (plus petit, principalement destiné aux appareils) et Gemini Ultra, qui, selon Google, est le modèle le plus puissant dont il dispose.

Gemini 1.5 Flash est désormais disponible en version test. Ce modèle d’IA et Gemini 1.5 Pro disposeront tous deux d’une fenêtre contextuelle – la quantité d’informations que le modèle utilise à tout moment – pouvant atteindre 1 million de tokens (ou mots), ce qui est supérieur aux 128 000 tokens de GPT-4. Une version test plus privée sera disponible uniquement via une liste d’attente avec une fenêtre contextuelle expérimentale de 2 millions de mots pour les deux modèles.

Les deux modèles seront disponibles via Google AI Studio et l’API Gemini dans plus de 200 pays, dont l’Union européenne, le Royaume-Uni et la Suisse.