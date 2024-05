Google Photos va utiliser l’IA Gemini pour une recherche complète

À l’occasion de sa conférence I/O, Google a annoncé « Ask Photos », une nouvelle fonctionnalité qui va arriver dans Google Photos et permettra d’avoir une recherche complète.

Ask Photos aidera à parcourir l’ensemble de votre bibliothèque Google Photos, avec la possibilité d’obtenir des éléments d’identification uniques et de les utiliser pour obtenir l’image exacte que vous souhaitez ou dont vous avez besoin.

La nouvelle fonctionnalité va au-delà d’une simple recherche, Gemini étant capable de détecter le contenu d’une image. Google a donné l’exemple d’une plaque d’immatriculation de voiture en demandant quel était le numéro d’une plaque spécifique sur un modèle de voiture spécifique. Les photos ont alors pu être identifiées et fournir un résultat avec la plaque d’immatriculation spécifiée.

Dans un autre exemple, Gemini a pu déterminer avec précision quand un enfant apprenait à nager en se basant sur les images qui se trouvaient déjà dans la bibliothèque Google Photos de l’utilisateur.

D’autres identifiants, comme la date de mise en ligne et l’emplacement, seront utilisés pour accélérer le processus lorsqu’un prompt ou une question est posée. Il sera également possible d’utiliser Ask Photos pour les vidéos. Toutefois, Google n’a pas fait une démonstration.

Ask Photos sera disponible sur Google Photos dès cet été. Ce sera du moins le cas aux États-Unis, il faudra voir si les autres pays pourront également en profiter à cette période.