Adam Selipsky, le patron d’Amazon Web Service, quitte son poste

Andy Jassy, le CEO d’Amazon, s’est chargé de répandre la nouvelle sur le site de l’entreprise : Adam Selipsky, jusqu’ici patron d’AWS (Amazon Web Service) a quitté son poste remplacé par Matt Garman qui dirigeait auparavant la partie cloud computing EC2 d’AWS. « Nous avons eu la chance qu’Adam ait accepté d’intervenir et de diriger AWS, et qu’il ait habilement dirigé l’entreprise tout en développant son équipe de direction », écrit Jassy. « Adam va maintenant passer à son prochain défi (après avoir pris un répit bien mérité) et Garman deviendra PDG d’AWS à compter du 3 juin. »

Selipsky était un vieux routard d’Amazon Web Service. Embauché en 2006, soit au démarrage du service, Selipsky avait débuté en tant que chef produit pour finir par diriger en 2016 la totalité des services de calcul AWS. En 2021, Adam Selipsky était nommé à la tête de la division. Il se murmure que le virage raté vers l’IA a fini de saper la confiance entre la direction d’Amazon et Adam Selipsky. Il y a deux ans en effet, ce dernier devait dévoiler un modèle d’IA générative semblable à ChatGPT, mais des soucis techniques (et sans doute un trop gros retard sur la concurrence) ont poussé AWS à en reporter le lancement. Ou l’on constate que même lorsqu’il s’agit d’un des dirigeants du numéro un de la distribution en ligne, l’IA arrive encore à créer la pagaille, le sujet étant désormais hautement stratégique pour l’ensemble des géants de la tech américaine.