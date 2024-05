Electronic Arts teste des publicités dans ses jeux AAA

Electronic Arts n’a pas toujours une bonne réputation avec les joueurs et la situation ne va pas s’arranger, avec le studio qui annonce tester des publicités dans ses jeux. Cela concerne notamment les jeux AAA.

Tout une réflexion chez EA pour avoir des publicités dans ses jeux

Andrew Wilson, patron d’EA, l’a admis lors de la conférence téléphonique après les résultats financiers du dernier trimestre. Lorsqu’un analyste l’a interrogé sur « l’opportunité de marché pour une insertion publicitaire plus dynamique dans les jeux AAA plus traditionnels », il a déclaré que la société y travaillait déjà. « Nous serons très attentifs à ce sujet, mais nous avons des équipes en interne qui étudient actuellement comment mettre en place des implémentations très réfléchies au sein de nos expériences de jeu », a indiqué le dirigeant.

Il ajoute : « Mais surtout, alors que nous commençons à créer des communautés et à exploiter le pouvoir de ces communautés au-delà des limites de nos jeux, comment envisager la publicité comme un moteur de croissance pour ce type d’expériences ? ».

Les publicités dans les jeux sont une évolution naturelle de la publicité, d’autant plus que l’industrie du jeu devrait atteindre 583 milliards de dollars d’ici à 2030. Certains joueurs considèrent qu’il s’agit d’une distraction, mais d’autres l’acceptent comme une réalité, tant que les publicités sont placées de manière naturelle et discrète — sans vous sauter au visage, bloquer le contenu du jeu ou interrompre votre jeu simplement pour vous dire que vous devriez acheter tel produit ou vous abonner à tel service.

Malheureusement, EA a déjà eu quelques exemples de mauvaises publicités dans les jeux. En 2020, la société a placé des publicités en plein écran dans le jeu UFC 4 pour la série The Boys. Les joueurs ont mal accueilli ce placement, d’autant plus qu’elle perturbait le jeu. Cette réaction a conduit EA à retirer la publicité peu de temps après et à présenter ses excuses.