OpenAI annonce un évènement le 13 mai pour des nouveautés sur ChatGPT et GPT-4

OpenAI, le créateur de ChatGPT, donne rendez-vous le 13 mai à 19 heures (heure française) pour un évènement qui sera diffusé sur son site. La société promet des annonces autour de ChatGPT et de GPT-4.

Ce rendez-vous arrive quelques heures après une information de Reuters selon laquelle OpenAI doit annoncer un moteur de recherche concurrent de Google, alimenté par l’intelligence artificielle, le 13 mai, soit 24 heures avant la conférence I/O de Google. Mais Sam Altman, le patron d’OpenAI fait comprendre que ce ne sera pas le cas.

« Pas de GPT-5, de moteur de recherche, mais nous avons travaillé dur sur de nouvelles choses que nous pensons que les gens vont adorer ! C’est comme de la magie pour moi », a indiqué le dirigeant dans un message sur X (ex-Twitter).

not gpt-5, not a search engine, but we’ve been hard at work on some new stuff we think people will love! feels like magic to me.

monday 10am PT. https://t.co/nqftf6lRL1

— Sam Altman (@sama) May 10, 2024