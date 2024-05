God of War Ragnarök serait le prochain portage PlayStation sur PC

God of War Ragnarök, qui est actuellement une exclusivité PlayStation, devrait débarquer sur PC. Si l’on en croit les informations du leaker Billbil-kun, l’officialisation du portage pourrait même intervenir en mai.

Des rumeurs ont déjà suggéré que Sony devrait organiser un PlayStation Showcase en mai. Plusieurs annonces devraient être faites, dont une pour le remake de Silent Hill 2. God of War Ragnarök sur PC pourrait bien être également de la partie.

God of War Ragnarök est sorti sur PS4 et PS5 en novembre 2022. Sony a déclaré que 5,1 millions d’exemplaires du jeu avaient été vendus au cours de la première semaine et 11 millions d’exemplaires au cours des 10 premières semaines, « ce qui en fait le titre first-party le plus rapidement vendu de tous les temps ». En novembre 2023, le titre s’était vendu à plus de 15 millions d’exemplaires. Un DLC gratuit, God of War Ragnarök : Valhalla, est sorti en décembre dernier.

Neuvième épisode de la série God of War, il fait suite au jeu God of War de 2018. Largement inspiré de la mythologie nordique, le jeu prend place dans l’ancienne Scandinavie et présente Kratos, accompagné de son fils Atreus, qui est maintenant un adolescent. Mettant fin à la période nordique de la série, le jeu présente le Ragnarök, l’évènement eschatologique qui est central dans la mythologie nordique et qui a été prédit dans le jeu précédent.