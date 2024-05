Jack Dorsey tire à boulets rouge sur Bluesky

A peine sorti du conseil d’administration de Bluesky que Jack Dorsey exprime le fond de sa pensée, et il y a de la chair à pâtée au menu. Dans une interview accordée à Mike Solana de Founders Fund, l’ex-fondateur et CEO de Twitter se lâche désormais sans retenue sur le réseau social qu’il avait pourtant co-fondé suite à son départ de la firme à l’oiseau bleue, jugeant même que Bluesky « répète littéralement toutes les erreurs » commises alors qu’il était à la tête de Twitter. « Les gens ont commencé à voir Bluesky comme quelque chose vers lequel fuir loin de Twitter », a déclaré Dorsey. « C’est quelque chose qui n’est pas Twitter, et donc c’est génial. Et Bluesky a vu apparaître cet exode de personnes venant de Twitter, et c’était une foule très, très commune. … Mais petit à petit, ils ont commencé à demander à Jay et à l’équipe des outils de modération, et à expulser les gens. Et malheureusement, ils ont donné suite. C’est le deuxième moment où j’ai pensé, euh, ça ne le fait pas. »

Dorsey, l’autre défenseur d’une liberté d’expression totale sur les réseaux sociaux

Jamais rassasié de réseau social, Dorsey confirme qu’il finance déjà une autre plateforme de discussion décentralisée baptisée Nostr : « Je sais qu’il est tôt, et Nostr est étrange et difficile à utiliser, mais si vous croyez vraiment à la résistance à la censure et à la liberté d’expression, vous devez utiliser les technologies qui permettent réellement cela et défendre vos droits », a déclaré Dorsey. Les déclarations de Dorsey confirment l’angle libertarien de nombre de patrons de la Silicon Valley. Dorsey, à l’instar vue Musk, déteste l’idée même que certains contenus puissent être modérés ou pire interdits par la loi (ce qui est le cas en France et dans d’autres pays). C’est sous la pression du politique que Dorsey avait mis en place une équipe de modération sur Twitter, et cette position explique aussi pourquoi Dorsey a rapidement soutenu les décision de Musk à la tête de X, malgré quelques critiques en forme de bilan.

Comme on peut s’en douter, ces déclarations au vitriol n’ont pas vraiment été appréciées du côté de la direction de Bluesky. Paul Frazee, en charge du protocole du réseau social :se charge de revenir au réel : « Les espaces non modérés sont une idée ridicule. Nous avons créé un réseau partagé pour que des espaces modérés concurrents puissent exister. Même si quelqu’un voulait créer une application ATProto non modérée, je suppose qu’il le pourrait ? Bonne chance avec les boutiques d’applications, les régulateurs et les utilisateurs, je suppose. »