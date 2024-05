Jack Dorsey a quitté le Conseil d’administration de Bluesky

Jack Dorsey, l’ex-CEO de Twitter, vient d’annoncer sur X qu’il avait quitté le conseil d’administration de Bluesky, le réseau social fondé par Dorsey après son départ de Twitter. Dorsey a répondu par un « non » aussi sobre que cassant à un internaute qui lui demandait s’il faisait encore partie du « board » de la société. On ne sait pas quand exactement Dorsey a quitté Bluesky, mais ce départ doit être assez récent puisque dans les minutes qui ont suivi la confirmation de Dorsey, le compte de Bluesky s’est fendu d’un classique message de remerciement pour « bons et loyaux services » : « Nous remercions sincèrement Jack pour son aide au financement et au lancement du projet Bluesky […] Avec le départ de Jack, nous recherchons un nouveau membre du Conseil d’administration ».

Comme un air de fin pour Bluesky…

Cette annonce est plutôt de mauvaise augure pour Bluesky, qui depuis plusieurs trimestres peine à augmenter sensiblement son nombre d’abonnés. Présenté comme une plateforme décentralisée, Bluesky semble souffrir de plusieurs erreurs stratégiques majeures, dont le choix d’un protocole « maison » AT Protocol, alors même que les autres plateformes décentralisées (Mastodon et Threads, entre autres…) s’appuient sur le protocole ActivityPub. Bluesky compterait aujourd’hui un peu plus d’1,5 millions d’utilisateurs réguliers, ce qui est évidemment très peu face aux plateformes concurrentes et aux géants du secteur.