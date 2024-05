Le Bluetooth étend sa portée de plusieurs centaines de kilomètres… grâce au satellite

Au coeur de nombreux appareils électroniques modernes, le Bluetooth est une technologie aussi pratique que limitée, la portée de la « Dent Bleue » variant de quelques mètres à quelques dizaines de mètres au grand maximum. La startup américaine Hubble Network vient cependant de multiplier d’un facteur mille cette portée initiale, en permettant la liaison entre un satellite en orbite basse et un périphérique Bluetooth, soit une distance de transmission de données de 600 km environ !

Un réseau satellites-Bluetooth pour l’IoT ?

Cet essai convaincant va sans doute finir de convaincre Hubble Network que son projet a des chances d’aboutir. La firme américaine espère en effet déployer une armada de satellites capables de communiquer avec des milliards d’appareils Bluetooth… si tant est que le firmware de ces appareils soit modifié en conséquences. Sur le papier, le projet est extrêmement ambitieux même si les interrogations subsistent concernant le type de données qui pourra être transféré par ce relais satellite-Bluetooth. Les exemples mis en avant par Hubble Network ne nécessitent en effet que des débits extrêmement faibles (comme des envois de textes), des limitations qui pourraient bien rebuter l’utilisateur final (d’autant que le service ne sera pas gratuit).

Il n’en reste pas moins que le marché des traqueurs et des petit objets connectés à très faible consommation (IoT) est en pleine expansion aujourd’hui, et qu’un service satellitaire dédié pourrait bien trouver son public. D’ailleurs, des services adaptés existent déjà, à l’instar de Sigfox ou LoRa, même si ces derniers ne s’appuient pas sur une constellation de satellites. Ce ciblage de l’IoT est d’ailleurs au coeur de la stratégie de Hubble Network : « Les réseaux traditionnels échouent souvent. Ils ont du mal à assurer une couverture dans les zones reculées, consomment trop d’énergie et coûtent trop cher pour fonctionner efficacement à l’échelle mondiale. La percée de Hubble aborde ces problèmes de front. En permettant à n’importe quel appareil Bluetooth du commerce avec une simple mise à jour logicielle de se connecter à son réseau satellite sans réception cellulaire, ils ouvrent la voie à une révolution dans l’Internet des objets (IoT). Imaginez une couverture mondiale avec une consommation de batterie 20 fois inférieure et des coûts d’exploitation 50 fois inférieurs. Ce n’est pas seulement une amélioration ; c’est une transformation ».