Fossil liquide ses stocks de montres connectées sous Wear OS

Cette fois, c’est vraiment la fin. Après avoir annoncé en début d’année l’arrêt de sa gamme de montres connectées, le fabricant Fossil quitte réellement le secteur des « smartwatches ». La semaine dernière, Fossil a liquidé son inventaire et il ne reste plus désormais qu’une poignée d’exemplaires en vente sur Amazon (à des prix d’ailleurs bien trop élevés sachant qu’il n’y aura plus aucun suivi derrière). Fossil a pourtant été un temps le plus gros vendeur de montres connectées Wear OS, inondant le marché avec des dizaines de modèles différents (y compris quelques montres tournant sous Android ou fonctionnant avec iOS).

Pas assez agressif sur les mises à jour, trop conservateur sans doute sur les fonctions embarquées, Fossil a finalement décliné sur ce marché encore restreint. Désormais, il n’y a plus aucune montre Fossil en vente sur le site du fabricant hormis quelques modèles hybrides. La prise en charge logicielle ainsi que les mises à jour seront encore assurées durant un temps incertain, mais petit à petit, les montres Fossil disparaîtront bel et bien du paysage des montres connectées. Exceptionnellement, nous ne mettront pas de liens vers les modèles Fossil proposés sur Amazon étant donné que ces derniers sont proposés à des tarifs bien supérieurs à leur prix de lancement. On frise l’arnaque pure et simple, sachant que l’on ne parle pas ici d’horlogerie fine…