Fossil annonce quitter le marché des montres connectées

C’est la fin pour les montres connectées, du moins chez Fossil. Le groupe annonce définitivement quitter ce marché. Il ne proposera plus de nouveaux modèles, que ce soit avec Wear OS ou un autre système d’exploitation.

La fin des montres connectées chez Fossil

Fossil fabrique des montres connectées basées sur Wear OS de Google depuis plusieurs années déjà. Cependant, lorsque Wear OS 3 a fait ses débuts en 2021, Fossil a été rapidement éclipsé par Samsung et, plus tard, par la Pixel Watch de Google. La dernière montre Wear OS de l’entreprise était la Fossil Gen 6 Wellness Edition, qui a vu le jour en octobre 2022 et a reçu des critiques mitigées. Le modèle standard remonte à 2021.

Aujourd’hui, Fossil déclare à The Verge :

Le paysage des montres connectées ayant considérablement évolué au cours des dernières années, nous avons pris la décision stratégique de nous retirer des activités liées aux montres connectées. Le groupe Fossil réoriente ses ressources pour soutenir sa force principale et les segments clés de son activité qui continuent à lui offrir de fortes opportunités de croissance : la conception et la distribution de montres, de bijoux et d’articles de maroquinerie traditionnels et passionnants sous ses propres marques et sous des marques sous licence.

Qu’en est-il du suivi logiciel pour les montres connectées déjà vendues ? Fossil promet de mettre à jour les modèles sous Wear OS « pendant les prochaines années ». Il n’y a pas plus de précision.

Il faut savoir que les modèles sous Wear OS du groupe Fossil s’étendent à des marques telles que Fossil, Citizen, Skagen, Diesel, Michael Kors, Kate Spade et plus encore.