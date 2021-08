Fossil Gen 6 officialisée… mais sans Wear OS 3 au lancement

Après les fuites, Fossil a officialisé la Gen 6, sa nouvelle montre connectée. Le design reprend beaucoup d’éléments du modèle présent. Et pour ce qui est du logiciel, il faudra attendre 2022 pour avoir Wear OS 3.0.

Présentation de la Fossil Gen 6

La Fossil Gen 6 est la première montre connectée à utiliser le Snapdragon Wear 4100+ de Qualcomm. La grande différence par rapport au Snapdragon Wear 4100 qui équipe tous les autres appareils est l’ajout d’un coprocesseur toujours actif. Il permet d’accélérer l’allumage de l’écran quand l’utilisateur tourne le poignet, le suivi continu de la fréquence cardiaque, le suivi du sommeil, le comptage des pas et d’autres fonctionnalités qui sont déchargées du processeur principal.

La vraie comparaison à faire est celle avec le Qualcomm Wear 3100, déjà utilisé par Fossil. Selon Qualcomm, le nouveau modèle permet d’obtenir des performances supérieures de 85% et une consommation d’énergie réduite de 25%. Pour sa part, Fossil annonce 24 heures d’autonomie. Il est même possible de tenir plusieurs jours avec le mode étendu qui limite énormément les usages.

Concernant l’autonomie justement, Fossil dit qu’il suffit de 30 minutes à la Gen 6 pour recharger de 0% à 80%. Le groupe ajoute que c’est deux fois plus rapide que la première montre connectée. Il ne précise pas laquelle, mais il s’agit surement d’un modèle de Samsung.

En outre, les anneaux de charge ont été revus. Techniquement, il y a maintenant quatre demi-anneaux de métal maintenus en place par le dos du boîtier, Fossil ayant utilisé un design de moulage par insertion. Cela devrait les empêcher de tomber, tandis que le nouveau design permet également la connectivité USB. Ce type de connexion permet de gérer les taux de charge plus rapides, tandis que les développeurs peuvent également l’utiliser pour installer et tester des applications.

Côté capteurs, Fossil propose une nouvelle version du capteur de fréquence cardiaque qui peut proposer un suivi continu. On retrouve également un capteur SpO2 (taux d’oxygène dans le sang). Citons également l’accéléromètre, l’altimètre, la lumière ambiante, la boussole et le gyroscope.

Pour le reste, Fossil propose toujours un boîtier en acier inoxydable en 42 et 44 mm. Il y a trois boutons, un écran tactile de 1,28 pouce, 1 Go de RAM et 8 Go de stockage, un haut-parleur, un micro et un moteur de vibration. On peut également citer le support du Bluetooth 5.0 (contre 4.2 auparavant), du Wi-Fi, du GPS et du NFC. Évoquons enfin une résistance 3 ATM.

Prix et date de sortie

La Fossil Gen 6 débute à 299 dollars (pas de prix en euros pour l’instant). Les premiers modèles seront livrés à la fin septembre.