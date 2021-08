La Fossil Gen 6 en fuite : prix, date de sortie et caractéristiques

Quelques jours après la présentation de la Galaxy Watch 4 par Samsung, voilà que la Fossil Gen 6 fuite en images. Les images, publiées par WinFuture, permettent de voir la montre connectée sous tous ses angles.

Outre les images, il y a les caractéristiques techniques de la Fossil Gen 6. La montre tournera avec la puce Snapdragon Wear 4100+. Il s’agit d’un modèle de Qualcomm qui a été annoncé en juin 2020. Il a une gravure en 12 nm et quatre cœurs A53 avec une cadence de 1,7 GHz. Cela s’accompagne par le coprocesseur QCC1110 qui permet de soulager le processeur en effectuant plusieurs tâches. Il est notamment question du suivi du sommeil et de la fréquence cardiaque.

Fossil va miser un peu plus sur la santé cette année avec un capteur pour mesurer le taux d’oxygénation du sang. Ce capteur est présenté sur un nouveau cadran qui met également en évidence le suivi du sommeil, la zone de fréquence cardiaque, les calories brûlées, le compteur de pas et le niveau de forme cardio.

Pour le reste, la Fossil Gen 6 aura une autonomie de 24 heures et des modèles de 42 et 44 mm pour ce qui est du cadran. Le prix s’échelonnera entre 299 et 329 euros selon les modèles. La date de disponibilité sera le 27 septembre. Il n’y a en revanche pas d’information sur la quantité de la RAM ni sur le système d’exploitation.