[Google I/O] Google fusionne Wear OS avec Tizen de Samsung

La Google I/O a été l’occasion d’annoncer Wear OS 3.0. Il s’agit d’une nouvelle version majeure du système d’exploitation pour les montres connectées. Cela implique notamment un partenariat entre Google et Samsung.

Google avait Wear OS et Samsung avait Tizen pour ses propres montres. Ce soir, les deux groupes s’associent pour regrouper les points positifs de chaque plateforme et avoir à l’arrivée Wear OS 3.0.

Ainsi, Google assure que les applications se lancent 30% plus vite qu’auparavant avec la nouvelle version. Les utilisateurs peuvent également s’attendre à une meilleure autonomie grâce à de multiples optimisations. Aussi, les développeurs doivent désormais s’intéresser à une seule plateforme, plutôt que celle de Google et celle de Samsung. Cela va être positif pour les utilisateurs, puisqu’ils auront davantage d’applications et autres mises à jour.

Fort heureusement, Google et Samsung ne seront pas les seuls à pouvoir utiliser la nouvelle plateforme unifiée. En effet, le système d’exploitation sera à disposition de tous les constructeurs qui le veulent pour leurs propres produits. Chaque constructeur pourra également personnaliser l’expérience.

En complément, Fitbit (que Google contrôle depuis son rachat) prépare des appareils annoncés comme « premium » qui tourneront sous la nouvelle version de Wear OS. Il en va de même pour la prochaine Galaxy Watch de Samsung.

Il faudra attendre l’automne 2021 pour avoir la version stable de Wear OS 3.0 sur les montres connectées.