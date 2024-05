La représentante du Ministère ukrainien des affaires étrangères… est un avatar généré par IA !

Elle s’appelle Victoria Shi, et elle est la nouvelle représentante ministère ukrainien des affaires étrangères. Victoria Shi a les mensurations d’un mannequin, peut parler de nombreuses langues, et ne commet jamais la moindre erreur de prononciation. Mais voilà, Victoria Shi n’existe (presque) pas, car il s’agit d’un avatar généré par IA. Le premier discours de Victoria Shi est bluffant de réalisme, même si l’oeil aiguisé percevra probablement l’entourloupe. Le communiqué officiel de présentation de Victoria Shi précise que l’avatar est basé sur la chanteuse et influenceuse ukrainienne Rosalie Nombre, qui a accepté de participer gratuitement à la réalisation de son double numérique. Et bien évidemment, seule Victoria Shi est autorisée à s’exprimer au nom du ministère. Enfin, on notera que le nom même de l’avatar n’a pas été choisi au hasard, le prénom faisant référence à la victoire (face à la Russie on présume) et son nom étant synonyme d’IA en ukrainien.

👋 Meet Victoria Shi — a digital representative of the MFA of Ukraine, created using AI to provide timely updates on consular affairs!

For the first time in history, the MFA of Ukraine has presented a digital persona that will officially comment for the media. pic.twitter.com/KTtuCVR1ku

— MFA of Ukraine 🇺🇦 (@MFA_Ukraine) May 1, 2024