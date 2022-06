Le salon VivaTech, qui a ouvert à la Porte de Versailles (Paris) le 15 juin dernier, a reçu hier un invité de marque : le président Ukrainien en « personne », Volodymyr Zelensky ! Evidemment, Zelensky n’était pas physiquement présent sur scène ce jour là ; a sa place, un hologramme 3D réalisé par la société canadienne ARHT Media, en réalité une image du président ukrainien prise sous plusieurs angles et comme encapsulée dans un boitier rectangulaire (certains écrans « holographiques » fonctionnent déjà sur ce procédé). Pendant la retransmission de cet hologramme, le Zelenski en chair et en os discutait en fait à Kiev avec le Président français Emmanuel Macron !

Incroyable ! Le special Guest de #VivaTech est… @ZelenskyyUa, le président de l' Ukraine 🇺🇦, en hologramme 3D. Quasiment aussi vrai qu'en nature !#VivaTech2022 pic.twitter.com/OEj2ppjvjE — Jonathan Chan 💡📣 à #Vivatech (@ChanPerco) June 16, 2022

En guise de petit clin d’œil très « geek », l’hologramme de Zelenski a même cité Star Wars afin faire référence à la technologique qui lui permettait d’apparaitre simultanément à VivaTech et sur d’autres salons tech européens comme le Brilliant Minds de Stockholm, le Founders forum de Londres, ou bien encore The Next Web à Amsterdam. Entre les drones, les piratages de satellites, l’intervention des Anonymous, le soutien de Starlink et maintenant l’hologramme d’un président assiégé, la « sale » guerre qui oppose l’Ukraine à la Russie ressemble de plus en plus souvent à un conflit 3.0.