400 millions de compte Google ont migré sur les passkeys pour remplacer les mots de passe

Les passkeys ont pour vocation de faciliter la tâche aux utilisateurs et ne plus demander d’entrer des mots de passe. Google annonce aujourd’hui que 400 millions de ses utilisateurs ont migré sur ces clés d’accès.

400 millions d’utilisateurs de Google passent par les passkeys

Sur son blog, Google indique que plus de 400 millions de comptes ont utilisé des passkeys depuis leur déploiement, enregistrant plus d’un milliard d’authentifications entre eux. La majorité des utilisateurs les trouvent plus faciles à utiliser que les mots de passe, selon Google, ajoutant que « depuis le lancement, les passkeys se sont avérées plus rapides que les mots de passe car elles ne demandent aux utilisateurs que de simplement déverrouiller leur appareil à l’aide d’une empreinte digitale, d’un scan du visage ou d’un code PIN pour se connecter ».

La société a commencé à proposer les passkeys en 2022 et les a étendues à l’ensemble de ses services il y a un an. Au cours des 12 derniers mois, la technologie a été adoptée par Amazon, Apple, Microsoft, 1Password, Dashlane, Docusign et d’autres, rejoignant ainsi des entreprises comme eBay, PayPal et WhatsApp.

Google se vante d’avoir aidé les utilisateurs de Kayak à se connecter 50% plus rapidement. Pour sa part, Dashlane a constaté une augmentation de 70% des conversions grâce aux passkeys.

De plus, dans le cadre de son programme de protection avancée (APP), Google va bientôt étendre l’utilisation des passkeys aux utilisateurs les plus exposés au risque d’attaques ciblées. Selon l’entreprise, cette offre s’adresse à des personnes telles que les militants et les candidats, les journalistes, les défenseurs des droits de l’homme et d’autres encore.

La protection des comptes croisés, qui partage les notifications de sécurité concernant les activités suspectes sur le compte Google d’un utilisateur avec les applications connectées non-Google qu’il utilise, est également élargie grâce à des collaborations supplémentaires. Google affirme que cela permettra de mieux protéger des milliards d’utilisateurs, quelle que soit la plateforme sur laquelle ils se trouvent, en empêchant les cybercriminels d’accéder à des points d’entrée susceptibles d’exposer les autres comptes des utilisateurs.