Rabbit R1 : l’interface de l’accessoire IA peut-être installée sur un smartphone Android !

Le Rabbit R1, un boitier d’IA concurrent du Pin AI, est disponible depuis peu à la vente aux Etats-Unis, et malgré un prix assez doux de 200 dollars, les retours sont pour le moins mitigés. De nombreux early adopters estiment en effet que les fonctions assurées par le Rabbit R1 pourraient être aisément dupliquées sur un smartphone, ce qui permettrait d’ailleurs de gommer les principaux défauts de l’accessoire (autonomie très limitée, interface peu pratique, écran tactile uniquement pour la saisie de texte, etc.). Cela tombe bien, Android Authority a reçu un APK du « R1 Launcher », une application Android qui contient l’interface du R1 et qui permet donc d’utiliser les fonctions de l’accessoire directement sur un smartphone Android. Après un peu de bidouille, l’app a bien reconnu la carte SIM T-Mobile, le bouton de volume du mobile tenant lieu de bouton latéral du R1. Et tout est fonctionnel.



Il semblerait toutefois que cette app soit en fait une sorte d’émulateur et non la version standard de l’OS du R1, ainsi que l’affirme la startup Rabbit : « Rabbit r1 n’est pas une application Android. Nous sommes conscients qu’il existe des émulateurs non officiels d’applications/de sites Web Rabbit OS. Nous comprenons la passion que les gens ont pour goûter à notre IA et à notre LAM au lieu d’attendre que leur r1 arrive. Cela étant dit, pour dissiper tout malentendu et remettre les pendules à l’heure, Rabbit OS et LAM fonctionnent sur le cloud avec des modifications très personnalisées de l’AOSP et du firmware de niveau inférieur. Par conséquent, un APK bootleg local sans le système d’exploitation et les points de terminaison Cloud appropriés ne pourront pas accéder à notre service. Rabbit OS est personnalisé pour R1 et nous ne prenons pas en charge les clients tiers. Après l’OTA d’aujourd’hui, nous avons mis en œuvre plusieurs améliorations de la vérification dans le cloud pour valider les demandes des appareils/clients. Nous nous réservons tous les droits pour toute activité de cybersécurité malveillante et illégale envers nos services. »

Face à l’apparition des premières versions Android du R1, la société Rabbit a donc renforcé les contrôles sur ses serveurs pour que ces même versions ne puissent pas accéder aux services cloud de l’accessoire. Reste que les utilisateurs semblent espérer un Rabbit R1 qui fonctionnerait sur un simple smartphone, et non sur un accessoire design (par Teenage Engineering) qui semble souffrir de lourds défauts d’ergonomie.