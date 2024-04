Samsung : le bénéfice d’exploitation est en hausse de 933% en un an grâce à l’IA

Samsung a publié ses résultats financiers pour le premier trimestre de 2024 et a réussi à multiplier par 10 son bénéfice d’exploitation. La hausse a été de 933% et c’est en grande partie grâce à la demande de composants pour l’intelligence artificielle.

Grosse hausse du bénéfice d’exploitation de Samsung grâce à l’IA

De janvier à mars, le bénéfice d’exploitation de Samsung a atteint 6 610 milliards de wons (4,5 milliards d’euros), contre 640 milliards de wons (433,77 millions d’euros) un an plus tôt, selon le communiqué du groupe. Le bénéfice net a été multiplié par presque 5 à 6 620 milliards de wons (4,49 milliards d’euros), pour un chiffre d’affaires en hausse de 12,8% sur un an à 71 920 milliards de wons (48,8 milliards d’euros).

Ces résultats battent les prévisions des analystes, qui s’attendaient en moyenne à un bénéfice net de 4 990 milliards de wons (3,38 millions d’euros).

Le secteur des semi-conducteurs, dont Samsung est un des plus grands producteurs mondiaux, a renoué avec les bénéfices et s’est développé « en répondant à la demande dans les domaines des serveurs, du stockage, des PC et des téléphones portables », selon le groupe.

Ce succès est dû en partie à « la concentration sur des produits à forte valeur ajoutée » comme les HBM (mémoires à large bande passante), la RAM DDR5 (mémoires vives dynamiques utilisées notamment dans les systèmes d’intelligence artificielle), les SSD pour serveurs ou encore le stockage UFS 4.0 sur les smartphones qui se veut rapide.

L’intelligence artificielle n’a pas dit son dernier mot

« En ce qui concerne le deuxième trimestre, l’industrie devrait rester solide, principalement grâce à la demande d’IA générative », prédit Samsung, qui estime que les appareils utilisant cette technologie constituent « une opportunité majeure de croissance alors que les ventes de smartphones montrent des signes de reprise ».

De bonnes ventes des Galaxy S24 et une augmentation des prix des semi-conducteurs ont également eu un impact positif sur les résultats. Et la dépréciation du won, qui a perdu 7% face au dollar depuis le début de l’année, a eu un impact positif de 300 milliards de wons (200 millions d’euros) sur le résultat d’exploitation.

La demande de composants avancés pour les systèmes d’intelligence artificielle est montée en flèche ces derniers mois grâce au succès de ChatGPT et d’autres produits d’IA générative.