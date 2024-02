[Test] Samsung Galaxy S24 : un excellent modèle compact dopé à l’IA, mais pas sans défauts

Le Galaxy S24 est le modèle le plus compact de la nouvelle gamme de Samsung Galaxy (qui comprend aussi le Galaxy S24 Plus et le Galaxy S24 Ultra). Est-ce à dire pour autant que ces dimensions relativement modestes (plus de 6 pouces tout de même), en font un modèle moins intéressant que ses grands frères ? Après plusieurs jours de test, la réponse est assez évidente. Le Galaxy S24 est bien un appareil haut de gamme, très haut de gamme même par certains aspects, et qui bénéficie lui aussi des avancées de Samsung en matière d’IA. Notre compte rendu en détail :

Un design irréprochable… et très « inspiré »

Une fois sorti de son carton d’emballage et posé sur la table, le Galaxy s24 ressemble beaucoup, mais vraiment beaucoup, à mon iPhone 12 Pro. Finies les dimensions plus étirées des précédents modèles, l’écran courbe, et les tranches légèrement bombées : les coins sont arrondis (à contrario de l’aspect plus saillant du S24 Ultra), et le form-factor est quasi identique à celui d’un iPhone, hormis la forme du bloc photo à l’arrière et la disposition des capteurs. On retrouve même les lignes d’antenne sur la tranche, particulièrement typique des iPhone. Cette « inspiration » profonde est un bon choix tant le S24 gagne en élégance, comme taillé d’un seul bloc. On note aussi que le S24 propose seulement 2 boutons sur la tranche de droite (volume et activation) contre 4 boutons pour mon iPhone 12 Pro. Sobre on vous dit… Ce beau design s’accompagne évidemment d’une finition impeccable, là encore à l’égal de ce que propose la firme de Cupertino. Inutile de préciser que notre première impression est très positive.

Un écran très qualitatif

Après quelques minutes pour le transfert des données de mon iPhone vers le S24 (sans soucis), il est temps d’admirer que ce qui se présente sous nos yeux, c’est à dire un écran toujours aussi qualitatif. La dalle Amoled LTPO du S24 affiche une diagonale de 6,2 pouces (0,1 pouce de plus que le S23) et une résolution de 1080 x 2340 pixels. Les couleurs sont vives (mais surtout fidèles), la luminosité max tourne autour de 1500 cd/m² et le taux de rafraîchissement dynamique oscille entre 1 et 120 Hz. Si ce n’était donc une résolution un peu faiblarde pour un modèle aussi haut de gamme, force est de constater que le résultat est parfait pour tous les usages, des jeux à l’affichage de photos en passant par le visionnage de films ou de vidéos YouTube. A noter que la taille relativement compacte de ce modèle permet une préhension vraiment plus confortable à une main. Au final, le même constat s’impose à nouveau : Samsung reste bien le leader des écrans pour Smartphone.

Des performances globales dopées à l’IA

A l’intérieur du S24, on retrouve sans surprise (malheureusement) l’Exynos 2400, ce dernier ayant été préféré au Snapdragon 8 Gen 3 sur la plus grande partie du marché mondial. Pour rappel, les acheteurs chinois et américains ont droit de leur côté à des S24 équipés du Snapdragon 8 Gen 3, et ce n’est pas une petite différence, tant le processeur de Qualcomm s’avère plus performant en tous points au dernier Exynos : nettement plus puissant (CPU, GPU et NPU), plus efficace pour capter les réseaux mobiles, et surtout plus efficient. L’Exynos 2400 de notre modèle de test, épaulé par les 8 Go de RAM (et 256 go de stockage en UFS 4.0) se montre extrêmement véloce, y compris sur les jeux les plus lourds. Tout au plus note t-on tout de même un peu de montée en chaleur à l’arrière du boitier lors d’une utilisation un peu intensive, mais dans l’ensemble, l’utilisateur ne devrait pas être gêné au quotidien par le différentiel de perfs avec les modèles sous 8 Gen 3. Un petit mot aussi sur la partie sonore, excellente au casque… et beaucoup moins satisfaisante sans, les HP proposant parfois un son comme étouffé et manquant de précision. Une petite déception sur ce point.

Il y a tout de même un gain de perfs cette fois notable sur les nouveaux S24, mais il est essentiellement logiciel. Samsung a en effet rajouté tout un tas de fonctionnalités boostées à l’IA. Très efficace et ultra simple d’utilisation, la fonction Entourer pour rechercher permet d’entourer du doigt un élément visible à l’écran pour lancer une recherche via Google Lens (voir images et vidéo ci-dessus). La fonction Traduction instantanée est encore plus impressionnante : « Avec la traduction instantanée, un interprète est directement intégré à l’application téléphone de votre Galaxy S24 Ultra.2 Vous êtes alors capable de communiquer dans votre langue maternelle avec des gens qui ne la parlent pas, que ce soit à l’oral, mais aussi par message. Une révolution qui vient casser les barrières de la langue. » Idéal si l’on se trouve dans un pays étranger.

Les fonctionnalités d’IA rattachés à la partie photo sont particulièrement nombreuses, et c’est justement dans le paragraphe consacré aux performances photo du S24 que nous les détaillerons. Enfin, l’app Note comprend désormais un module d’IA, Assistant retranscription, qui permet de faire un résumé de n’importe quel texte. Voilà qui devrait plaire aux étudiants.

Photo : l’IA à tous les étages

Tout comme ses grands frères, le Galaxy S24 dispose d’un bloc photo performant, et qui profite là encore beaucoup des modules d’IA implémentés par Samsung. Ce bloc comprend un capteur principal de 50 mégapixels avec une optique grand-angle, un ultra grand angle (ultra Wide) 12 mégapixels et un téléobjectif 10 mégapixels avec grossissement optique 3x (et 30x en numérique). Les résultats sont dans l’ensemble extrêmement satisfaisants, mais plutôt que d’en faire une tonne sur des clichés « classiques », les exemples ci-dessus s’appesantiront surtout sur les possibilités offertes par le logiciel.

Entre la photo du haut et celle du bas, saurez vous déterminer laquelle a été prise dans des conditions de luminosité extrêmement faible ? *

Grossissement numérique 30x. Les détails sont lissés, mais c’est la meilleure photo que nous ayons jamais obtenu avec ce niveau de grossissement sur un smartphone

En haut, la photo originale ; en bas, la poule a été déplacée sur la droite du cliché, et l’IA a rempli l’espace vacant. Seule l’ombre encore présente au centre du second cliché trahit la retouche de l’image via l’IA.

Le mode portrait avec effet de flou au second plan est toujours aussi efficace

Ici, l’effet de flou a été rajouté après la capture du cliché

En haut le cliché original ; en bas, les feuilles juste au dessus la fleur ont été retirés par l’IA et l’espace laissé vacant a été rempli. Là encore, les résultats sont très convaincants

Autonomie : une journée, pas plus

Malgré une capacité de batterie revue à la hausse à 4000 mAh (contre 3900 pour le S23), le retour à une puce Exynos fait mal, et l’autonomie du S24 est loin de celle des cadres du genre. Comptez environ une journée d’usage, sachant que les gros utilisateurs seront sans doute à cours de batterie avant ça.

Conclusion : sans IA, la puissance n’est rien

Le virage vers l’IA profite d’autant plus au S24 que ce dernier n’est pas sans défaut au plan technique. Certes, l’écran est sublime, mais les hauts parleurs intégrés nous ont franchement déçus. Certes encore, le mobile est suffisamment puissant pour 90% des tâches, mais le retour à l’Exynos pénalise grandement l’autonomie de l’appareil. Il n’en reste pas moins que les fonctions d’IA du S24 sont spectaculaires, efficaces et simples d’accès à défaut d’être des « game changer » au quotidien. Ces vraies nouveautés compensent malgré tout les petites faiblesses techniques notées ci-dessus. Pour un Galaxy S25 au plus que parfait, il faudrait sans doute que Samsung se décide enfin à équiper tous ses modèles de Snapdragon, ce qui ne semble pas être la stratégie actuelle du géant asiatique. Vraiment dommage.

Le Samsung Galasy S24 est disponible dans sa version 128Go au prix de 899€ sur Amazon, Fnac, Darty, Boulanger. ou en version 256 Go a 959€ sur Amazon, Fnac, Darty, Boulanger