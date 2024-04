Le Financial Times signe un contrat de licence avec OpenAI

Le Financial Times (FT) vient de conclure un accord avec OpenAI pour licencier son contenu et co-développer des outils d’IA, marquant ainsi une étape importante dans la collaboration entre les organismes de presse et les sociétés d’intelligence artificielle, même si Apple avait déjà ouvert le bal avec son propre LLM. Dans le cadre de cet accord, les utilisateurs de ChatGPT auront accès à des résumés, des citations et des liens vers des articles du Financial Times. Ce partenariat comprend également le développement de nouveaux produits d’IA s’appuyant en partie sur les offres actuelles d’OpenAI, telles que ChatGPT Enterprise. De plus, le Financial Times a publié le mois dernier une version bêta d’une fonction de recherche générative d’IA basée sur le grand modèle de langage Claude d’Anthropic, et ce afin d’améliorer l’accès au contenu archivé pour les abonnés.

Les contrats de licence sont en train de devenir la norme

John Ridding, CEO du Financial Times Group, a plaidé pour l’inclusion de sources crédibles et sous licences dans les produits d’IA, une évolution qui selon lui sera bénéfique à terme pour l’utilisateur. On notera que ce contrat de licence est signé à un moment charnière d’OpenAI, la firme américaine ayant dernièrement conclu plusieurs accords de licence de contenu avec divers éditeurs, dont Axel Springer et The Associated Press, des contenus utilisés pour former ses modèles d’IA. Ces accords de licence impliqueraient des sommes allant de 1 à 5 millions de dollars, ce qui reste relativement modeste par rapport aux montants proposés par un géant comme Apple. En revanche, certains médias de presse comme le New York Times, The Intercept et Raw Story, ont intenté une action en justice contre OpenAI et Microsoft, alléguant une violation du droit d’auteur par ChatGPT pour avoir utilisé leur contenu sans autorisation préalable.