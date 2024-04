Antitrust : la FTC accuse Amazon d’avoir détruit des messages potentiellement importants pour la justice

On ne parle pas (encore) de « destruction de preuves », mais l’affaire est grave. La Federal Trade Commission (FTC), qui a lancé une procédure antitrust contre Amazon, accuse le fondateur d’Amazon, Jeff Bezos, ainsi que l’actuel CEO de l’entreprise, Andy Jassy, d’avoir détruit des messages qui pourraient potentiellement être utilisés (peut-être à charge) dans l’affaire antitrust. De fait, il semble que Jeff Bezos, Andy Jassy et d’autres cadres dirigeants d’Amazon ont utilisé l’application de messagerie Signal (chiffrée de bout en bout) entre avril 2019 et mai 2022, des discussions dont on n’a plus de trace sachant que la fonctionnalité de non-conservation des messages était activée.

Les personnes impliquées dans ces discussions se justifient par la bande : ce serait par simple soucis de confidentialité, après que le mobile de Jeff Bezos ait été piraté, que les déçussions se sont tenues sur la plateforme Signal. Amazon affirme aussi avoir averti la FTC de ces discussions sur Signal et que des conversations avaient été collectées à des fins d’inspection par l’agence. Problème, toutes les conversations n’ont pas été ainsi sauvegardées. Amazon affirme en outre que les conversations non stockées ne portaient pas sur des thématiques potentiellement antitrust, mais la FTC reste évidemment en droit d’en douter.

A noter qu’Amazon n’est pas le seul géant de la tech à avoir détruit des conversations entre dirigeants et employés : il y a peu, Google a été accusé des mêmes pratiques, la firme de Mountain View ayant demandé à ses employés de désactiver l’historisation des conversations par chat. Un juge examine actuellement ce dossier afin de déterminer si Google peut-être condamné pour ces pratiques