Xavier Niel, fondateur de Free, fait du teasing pour une prochaine annonce autour de l’intelligence artificielle. Il dit que cela interviendra début mai ou fin juin.

Xavier Niel et l’intelligence artificielle

Lors d’une interview avec le YouTubeur Hardisk, Xavier Niel a été questionné sur son rapport avec l’IA et plus exactement sur le fait de pouvoir concurrencer les géants américains comme OpenAI avec son ChatGPT. « Si on n’essaye pas, on n’a aucune chance de les concurrencer les gens américains. C’est tout ce que je sais », dit le fondateur de Free.

Il assure par ailleurs que « la plupart des grands talents de l’IA au monde ont été formés dans des écoles françaises (…) c’est eux qui ont fait les plus grands modèles des boîtes américaines ». L’objectif est donc de garder les talents en France. Cela implique de proposer une réelle valeur ajoutée.

Xavier Niel parle notamment d’acheter des ordinateurs super puissants pour que les chercheurs puissent travailler dans de bonnes conditions. Il souligne avoir acheté le nécessaire chez Nvidia. « On a probablement la plus forte puissance de calcul privée hébergée en Europe. C’est hébergé chez nous, c’est en France ».

Un autre élément pour avancer est d’investir dans plusieurs start-up « parce qu’il faut que nos start-up restent ici ». Il y a eu un investissement dans une dizaine de start-up en France « et on a envie de continuer à en financer et à en voir ».

Aussi, Xavier Niel se demande si « on a envie de dépendre d’algorithmes qui sont des algorithmes faits dans d’autres pays et qui ont des biais, parce que les algorithmes ont des biais ». C’est là qu’intervient le laboratoire Kyutai, créé par Xavier Niel, Rodolphe Saadé (PDG du transporteur maritime CMA CGM) et Eric Schmit (ex-PDG de Google) avec un investissement de 300 millions d’euros.

Une annonce fin mai ou début juin

« Vous allez voir au mois de mai, fin mai ou début juin, on va sortir quelque chose d’exceptionnel. Je ne vais pas vous dire tout de suite quoi », dit Xavier Niel. « On va sortir quelque chose d’exceptionnel parce qu’ils ont créé quelque chose d’exceptionnel ».

Il faudra attendre pour en savoir plus, le fondateur de Free n’a rien dit d’autre à ce sujet.