Hubble : le télescope spatial a un soucis de gyroscope

Le télescope spatial Hubble de la NASA est actuellement confronté à des difficultés techniques avec l’un de ses gyroscopes, ce qui a conduit à la suspension de ses opérations scientifiques à deux reprises en moins de six mois. Le problème le plus récent s’est produit le 23 avril dernier, lorsque le télescope est entré automatiquement en mode sans échec après qu’un de ses trois gyroscopes encore opérationnels ait commencé à renvoyer des données erronées. Cet incident fait suite à un événement similaire survenu en novembre 2023, où le même problème de gyroscope avait déjà provoqué un arrêt temporaire des opérations. Malgré ces difficultés, les ingénieurs de la NASA travaillent activement sur une solution pour stabiliser le télescope et poursuivre les observations.

Initialement équipé de six gyroscopes essentiels au maintien de l’orientation et de la direction du télescope dans l’espace, Hubble n’en utilise désormais plus que trois. Compte tenu des soucis techniques récurrents rencontrés par Hubble, la NASA explore la possibilité de re-configurer Hubble afin que ce dernier puisse fonctionner avec un seul gyroscope, en gardant les deux autres comme sauvegardes pour améliorer l’efficacité et assurer la longévité de l’appareil.

Lancé en 1990, Hubble est une pierre angulaire de l’observation spatiale, fournissant des données inestimables et des images absolument époustouflantes de l’univers. Malgré l’âge avancé de Hubble, la NASA reste optimiste quant à la capacité de Hubble à fonctionner aux côtés de nouveaux observatoires comme le télescope spatial James Webb, l’objectif de la NASA étant de prolonger le service de ce vénérable télescope au cours de la prochaine décennie.